Пособнику оккупантов и экс-нардепу Цареву вручили новое подозрение – ему грозит пожизненный срок

Бывшему украинскому нардепу Олегу Цареву объявлено подозрение по двум статьям: государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Есть такой Царев. Вот я сейчас максимально себя контролирую и подбираю слова. Не хочу дать ему шанс. Этот Царев работал народным депутатом целых три созыва. Что он делал как депутат и какую пользу принес, я не знаю. Уверена, «неоценимую». Весь и внешний вид экс-депутата и внутренний духовный подсказывает нам, что напротив решительный, смелый, спортивный и крайне принципиальный специалист своего дела. Царев неоднократно пропагандировал против интересов государства, депутатом которого он работал. Для Царева война в Украине – именно то. Для него украинские человеческие жизни ничего не стоят. Недавно Царев обратился к Александру Вилкулу и предложил ему сдать украинский Кривой Рог агрессору из РФ, в результате чего был вынужден приобрести билет на российский туристический лайнер, следующий по традиционному маршруту. Напомню, что отправлять военных преступников в увлекательное путешествие на кораблике вдоль русского фарватера уже не считается оскорблением», – написала Венедиктова в соцсети.

Она отметила, что «сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей Родины».

«Царев О.А., отныне вы подозреваемое лицо в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК Украины – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями. Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие – пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предусмотреть вердикт суда, но надеюсь, что решение будет справедливым», – отметила Генпрокурор.

Отметим, что в 2015 году Генеральная прокуратура уже начала процедуру заочного осуждения бывшего депутата Верховной Рады от фракции «Партии регионов» Олега Царева. Он подозревался в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичных призывах к насильственному изменению, свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.