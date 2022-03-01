Главарь боевиков Пушилин разрешил использовать гривну в «ДНР»

Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин разрешил использовать гривну на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом свидетельствует соответствующий указ Пушилина.

«Принимать как средство платежа от физических лиц и в случаях, предусмотренных этим указом, от субъектов хозяйствования наряду с наличным российским рублем наличную украинскую гривну», - говорится в «документе».

«Указом» установлен «курс» 2,5 рубля за гривну. Стоит отметить, что сейчас в Украине за 1 гривну нужно заплатить 3,5 рубля.

Цены на товары и услуги будут «временно» указываться в двух валютах.

Как известно, с момента оккупации прорийскими боевиками части Донецкой и Луганской областей на территории ОДРЛО в обращении только российский рубль.

Вероятно, решение главаря боевиков связано с тем, что людей из Мариуполя россияне депортируют, в том числе в оккупированные территории Донбасса.