Насильники и мародеры: СБУ опубликовала еще один разговор оккупанта, где тот рассказал о зверствах российской армии

Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, опубликовав аудио разговора одного из оккупантов.

– Здесь люди уже дичают, не знают, что делать другой раз: то с РПГ просто так еб*шут, то 30-ю залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку, – говорит оккупанта.

Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо «расстрелять нах*й».