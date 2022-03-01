В Турции временно перекрывали Босфор из-за обнаружения мины – объект уже ликвидировали

В субботу, 26 марта, Турция временно закрывала Босфорский пролив для судоходства из-за обнаружения в акватории постороннего объекта, похожего на мину.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации», - говорится в заявлении Главного управления береговой безопасности Турции.

Военные ликвидировали объект. Минобороны Турции подтвердило, что это была мина. После этого пролив вновь открыли для судоходства.