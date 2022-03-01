«То, что происходит в Украине, изменит 21 век»: Кулеба рассказал, о чем говорил Байден на встрече в Варшаве

Президент США в Варшаве 26 марта встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом рассказал Дмитрий Кулеба.

Байден присоединился к встрече украинских чиновников со своими американскими коллегами — госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Это первый случай, когда Байден смог лично встретиться с украинскими чиновниками во время своего турне по Европе.

По словам Кулебы, во время встречи Байден заявил, что сегодняшние события в Украине изменят историю 21 века.

- Президент Байден сказал нам: «То, что происходит в Украине, изменит 21 век». И у него есть абсолютно четкое понимание этого. То, о чем мы говорили с 2014 года, что это не война России против Украины. Это война тирании против свободного мира. И мы общими усилиями сделаем так, чтобы это изменение 21-го века было в вашу с нами пользу — в пользу Украины, в пользу демократического мира, — сказал Кулеба.

И добавил, что Байден также заверил в непреклонной поддержке США Украины.

- Во всем, абсолютно во всем — к нашей победе. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины. Напротив, эта поддержка будет только расти, — рассказал министр.

А еще Кулеба сказал, о чем говорили с представителями США на уровне министров. В частности, переговоры касались новых антироссийских санкций, над которыми США уже работают.

- Я поднял вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против российских олигархов и ближайшего оркужения путина, но и против всех политических фигур российской федерации, потому что все они являются частью его агрессивной машины. И третье, мы обсудили, каким образом нам немного взбодрить отдельные европейские страны, которые не хотят ужесточения санкций, - отметил Кулеба.

Кроме того, стороны договорились, как и с какими странами нужно работать, чтобы они не становились простором для обхода антироссийских санкций.

- россия попала в санкционное окружение, санкционный котел. И этот котел в ближайшие дни, недели, месяцы будет только сужаться. Благодаря громким решениям, которые у всех на слуху, а также маленьким, но очень кропотливым и четким решениям с закручиванием гаек. И так будет длиться до тех пор, пока мы не победим в войне и пока россия не заплатит за все свои преступления, совершенные против Украины, — резюмировал Кулеба.

И добавил, что во время переговоров также был предметный разговор по поводу оружия. Уверяет, что и в этом аспекте будет прогресс.