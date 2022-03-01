Россия-агрессор, шок и гуманитарная помощь: Как в «ОПЗЖ» Николаевского облсовета реагируют на войну

Депутаты-члены фракции «Оппозиционная платформа – «За життя» в Николаевском областном совете в своем большинстве шокированы войной, которую начала россия на территории Украины, и пытаются оказать помощь.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Корреспондент задал депутатам вопрос, как они могут описать свое отношения к войне, учитывая пророссийские взгляды многих членов «ОПЗЖ», включая руководство, как они относятся к запрету деятельности партии, и как могут прокомментировать побег одного из партийных лидеров – кума президента россии путина Виктора Медведчука.

С главой фракции Владимиром Фроленко связаться не удалось – были перебои со связью и депутат корреспондента не услышал.

Депутат Олег Козлов, отвечая на вопросы, предложил почитать его Facebook.

— У меня на странице в Facebook все написано, там в доступной форме и, я думаю, что позиция у нас не может быть другая, мы живем в Украине, на своей земле, у нас не может быть другой позиции, как только защищать свою родную землю? – сказал Козлов.

На вопрос о Медведчуке Козлов заявил, что с ним должно разбираться законодательство.

— Дело не в моем мнении, я думаю, у нас есть украинское законодательство, мы же в правовом государстве живем. Каждый человек, если он виноват, должен отвечать перед законом за все поступки – и кто куда сбежал, и кто в чем виноват. — Мне интересно ваше мнение как украинца, в стране которого происходит война. — У нас правовое государство, не навязывайте мне свое мнение. — Я не навязываю, я хочу узнать ваше личное мнение. — Я ж сказал, если человек виноват, то значит он должен отвечать по украинским законам.

На вопрос о том, связывался ли Медведчук с кем-то из его коллег или с главой партии, чтоб определить позицию, Козлов сообщил, что не знает.

Юрий Крет Депутат Юрий Крет заявил, что шокирован ситуацией, а россия совершает военное преступление.

— Я считаю, что мы должны были мирным путем решать эти вопросы. Мы не приглашали россию, чтоб она заходила сюда к нам с танками, я считаю, что это военное преступление. Мы осуждаем это и готовы помогать нашей власти и нашему народу, чтоб у нас был мир, спокойствие, и чтоб наша страна отстраивалась, - сказал Крет.

На вопрос о Медведчуке Крет сказал, что предатель – Илья Кива, а Медведчук, по мнению депутата, тоже против «этого всего».

— Ну, мы считаем, что предатель нашей партии – это Кива, которого мы осудили и исключили из партии. Вопрос по Медведчуку не обсуждали, но я думаю, что он не приглашал своего кума сюда, чтоб он с войсками пришел. Я так с ним не общался, но я уверен, что он тоже против этого всего, - сказал Крет.

Депутат Александр Сироштан также поражен тому, что в стране идет война, о возможном роспуске Александр Сироштан фракции в связи с запретом деятельности партии не слышал, а Медведчук, сбежав, поступил плохо.

— Плохо к этому отношусь. В жизни подумать не мог, что такое может быть. По фракции не знаю, я не слышал. Бежать – это плохо. Он поступил плохо, - сказал, - сказал Сироштан.

До депутатов Татьяны Демченко и Андрея Фатьянова не получилось дозвониться, а Ирина Пидпала сообщила, что активно включилась в помощь тем, кто в ней нуждается.

— Я помогаю нашей стране, как могу, в своем районе. Я не знаю, зачем россия это делает, но я против, вы же понимаете. У нас люди умирают, страдают, в мирное время. Мы в ожесточении работаем 24/7, помогаем и гуманитаркой, и всем, чем можем. Муниципальной варте помогаем. По своему району все, что могу, все делаю, - сказала Пидпала.

Депутат сообщила, что было собрание фракции, но она не могла присутствовать из-за проблем с Ирина Пидпала интернетом. Побег Медведчука решила не комментировать, так как сотрудничает с Юрием Бойко.

— У меня Бойко партийный лидер. Наталья Юрьевна… И сейчас они помогают. Мы с членами «Жінки за мир» помогаем, я позвонила в Харьков, передать мальчику, нашим ВСУ, телефон, мне никто не отказал, нашли телефон, хотя вы знаете, какая в Харькове ситуация страшная. Всех подняли, нашли смартфон, передали нашему николаевскому мальчику. Эвакуируем людей с Херсона, я позвонила в Кировоград, связывалась с нашими, дальше уже работали. Партийная принадлежность – это одно, но, в первую очередь, я считаю, это люди, - сказала Пидпала.

Она отметила, что знает об ужасах войны лично.

— Все, что могу делать, чтоб был мир, все делаю. У меня у сестры муж пошел на передовую и отец тоже пошел. Я понимаю, что это такое, не понаслышке, когда ты ложишься спать и думаешь, где они. Они две недели были в ветровках, им не могли выдать форму. Я думала, как им передать. (…) И муж у меня погиб в 2017 году, он был военным врачом, был в АТО, на оккупированных территориях. Он поехал туда на фронт, через три месяца он приехал и у него выпали волосы. Я это все прекрасно понимаю. Я всячески стараюсь помочь всем, чем только можно, - отметила Ирина Пидпала.

Депутат Валентина Королева назвала оккупантов тварями и отметила, что отношение сильно испортилось.

— Какое может быть отношение? Ужас. Твари. Что еще можно сказать? Раньше много украинцев россии относились уважительно, никто не ожидал, что такое паскудство произойдет, все в шоке. Я думаю, все будет хорошо и мы победим, - сказала Королева.

На замечание о том, что у многих украинцев поменялось отношение к россии еще после 2014, она отметила, что многие на тот момент не знали, что такое война.

— Большая часть людей там и родственников имеют, все такое. И потом большинство людей вообще были плохо осведомлены о том, что там происходит. Думали, что кто-то хочет в россию, их не пускают и так далее. Знаете, когда война была далеко от нас, казалось, что непонятно, что происходит. А теперь война везде и все очень понятно, - сказала Королева.

На фракции роспуск не обсуждался.

— Мы ничего не обсуждали, мы обсуждали, как помочь, что улучшить. Все партийцы с облсовета, все помогают. Кто-то на блокпостах, кто-то в терробороне, кто-то отшивает то, что надо. О роспуске речи не было, - сказала Королева.

Медведчук, по мнению депутата, предатель.

— К Медведчуку точно также отношусь как, наверное, и вы. У всех шок. Вот как когда-то доверились Петру Порошенко, как когда-то доверились Януковичу. А потом у всех был шок. Когда на кого-то возложил какие-то надежды, а он предал, всегда шок, - сказала депутат.

Также Валентина Королева отдельно выразилась по поводу россиян, которые поддерживают войну. По ее мнению, они зомбированы.

— У меня такое ощущение, что они все дебилы. Я никогда не думала, что они такие тупые, правда. Я уже очень много лет не была в россии, еще при Советском Союзе. После этого я там ни разу не была. И у меня было мнение, что они, что мы – одинаковые. Но, когда я сейчас смотрю сюжеты с интервью российских граждан, то среди тысячи один более менее вменяем. Такое ощущение, что они там зомбированы. Я не знаю, как там надо было в эту голову это все засунуть. Такие вещи говорят… Даже если послушать звонок пленного матери, он говорит: «Мама, мы убиваем, мы сюда пришли, они не хотят нас тут видеть, у них все хорошо», она ему говорит: «Ты что, сынок, путин хороший». Они даже своим детям не верят. Там мозги прочищены так, что это просто ужас. Мы слышим своих близких, а они нет, даже своих. А тем более, кто там нас будет слышать, - отметила Валентина Королева.

Депутат Александр Потемкин заявил, что и раньше называл россию страной-агрессором.

— У меня взгляды не поменялись, они всегда были следующими – россия – страна-агрессор, путин – это военный преступник. То, что сейчас творится, не укладывается ни в голову, ни в душу. Мои такие взгляды были и до активной фазы, и сейчас. Они не поменялись, - сказал депутат.

На встречный вопрос, зачем тогда пошел в «ОПЗЖ», Потемкин сообщил, что поддерживает их предвыборную программу. К примеру, автономию Донбасса.

— Я разделяю их взгляды о том, какие должны быть направления для урегулирования и наступления мира еще до активной фазы. Есть предвыборная программа партии. Я абсолютно готов подписаться даже сейчас. Там четыре позиции – внеблоковый статус, более лояльное отношение к русскому языку, переговоры о судьбе Донбасса и автономия Донбасса, - сказал Потемкин.

Он отметил, что и Крым и Донбасс должны быть в Украине, но могут быть автономными республиками.

— Ни одна война компромиссами не заканчивается. На капитуляцию мы не пойдем, но в чем-то нужно уступать. Я выступаю за автономию Донбасса в составе Украины. У нас была автономная республика Крым и трагедии не было. Это компромисс. Не будет компромисса, не будет мира. Крым тоже надо возвращать, это же наша страна, - добавил Потемкин.

Относительно запрета деятельности партии Потемкин сообщил, что это решение эмоциональное.

— Я плохо к этому отношусь, я считаю, это эмоциональное решение. Если сейчас проанализировать то, о чем я сейчас говорил, вот эти четыре момента- это достаточно обсуждаемые вещи не только в Украине, но и в мире, - отметил Потемкин.

К Медведчуку и его сегодняшнему молчанию он относится плохо.

— Я не знаю, сбежал он или нет, но я отношусь к этому очень плохо. До начала войны он был лидером партии. Где его категорические заявления и позиции после начала войны? Где он, что он? Мы не слышим его голоса. Его ситуация похожа на Януковича, где-то сбежал и молчит в тряпочку, - добавил Потемкин.

Депутат Евгений Горбуров сообщил, что считает сегодняшнюю ситуацию в стране горем и трагедией, а россию – агрессором.

— Это величайшее горе и трагедия. Россия – страна-агрессор. Я все время выступал, и после 2014 года, после марта, когда был аннексирован Крым, я тогда уже сильно переживал после потери такой нашей привлекательной территории, - отметил депутат.

Приостановка деятельности партии, по мнению депутата, правильный шаг, чтоб не было дискуссий на этот счет.

Депутат Татьяна Потапенко также шокирована войной и помогает волонтерам.

— Для меня это очень большое горе – то, что произошло. С первых же дней мы стараемся, как можем. Мы готовим военным еду, я информационно выбирала и рассылала всем информацию, как вести себя, что делать. Мы настолько сплотились. Наша команда здесь – мы очень сплотились. (…) Меня выбирали люди, вы знаете, как выбирали. Я как могла, как депутат, старалась помочь и больницам, и спортивным школам, и Херсонскому шоссе, сделали там переезд. То есть все, что касается меня, как депутата, что касается моего района, я помогаю. И письма принимаю, стараюсь отвечать, - сказала Потапенко.

Она не согласна с решением правительства приостановить деятельность «ОПЗЖ» и считает, что о Медведчуке и его деятельности все знали давно.

— Кого из наших, из нашего ОПЗЖ можно обвинить в чем-либо? Я имею в виду областной совет, наши ребята, они нормальные. Я несу ответственность за себя, за людей, которые меня выбрали, я не хочу их подводить. (…) Я не могу понять, они же уже не один год в политике – тот же Загородний, Медведчук, Бойко. И до этого же знали прекрасно о том, кто такой Медведчук. Кто-то же это все прослеживал. Я не понимаю. Он же не один год в политике, - отметила Потапенко.

Депутат Денис Андреев заявил, что считает россию страной-агрессором, потому что «видит это каждый день». Что же касается решения о запрете деятельности «ОПЗЖ», Андреев заявил, что не видит в ней чего-то пророссийского, а он и его коллеги сейчас активно помогают победить в этой войне.

— Решение такое принято, согласен я или не согласен… Я считаю, что деятельность, по крайней мере, наших и моих коллег, и моя личная, никакого отношения к сепаратизму не имеет. И это сейчас мы доказываем проявлением своей деятельностью. Мы заняли активную украинскую позицию, помогаем нашим людям, армии, организовываем гуманитарные направления. Каждый, кто чем может. Я лично занимаюсь такой же деятельностью, не буду распространяться, - сказал Андреев.

На вопрос о том, что даже в предвыборной программе партии есть предложение предоставить автономию Донбасса, что явно не сочетается с проукраинской позицией, Андреем заявил, что необходимо смотреть на программные основы партии.

— Мы должны смотреть на программные основы партии. Что указано в партии, какие цели, задачи, как мы их выполняем. В программе не было пророссийской позиции. Если мы на местах проявляли пророссийскую позицию, прошу обозначить ее. То, что мы не согласны в некоторых вопросах в облсовете с нашими оппонентами, для этого у нас демократическая страна и состязательный процесс, - отметил Андреев.

Компромиссам, по его словам, больше не место, - они закончились 24 февраля. Медведчука, по мнению Андреева, оценит история.

— Я не буду давать оценку его действиям, я думаю, что история даст оценку всем, кто как себя вел после 24 числа. Это будет на их совести, - добавил Андреев.

Отметим, некоторые депутаты были недоступны, мы опубликуем их комментарии, как только их получим.

Напомним, глава фракции «Оппозиционный блок - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк рассказал, чем занимаются депутаты в условиях войны с россией и не собираются ли они самораспуститься, учитывая, что во время военного положения в Украине запретили деятельность оппозиционных партий.