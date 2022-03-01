Город разрушен: Чернигов оставила более половины жителей, а разрушенных домов больше, чем уцелевших

По состоянию на 26 марта в Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен – легче посчитать целые дома, чем разрушенные.

Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, передает УП .

- Город разнесен наголову. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из примерно 285-290 тысяч, которые были до войны, – ред.) Городские власти на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается, – сообщил Артошенко.

Мэр добавил, что Чернигов в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением.

Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть.

Атрошенко отметил, что местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте. Сейчас речь идет о 44 человеках (это и военные, и гражданские граждане, среди которых трое детей).

Мэр добавил, что в городе нет устойчивой электроэнергии, но воду развозят всеми доступными методами, и все, что можно отремонтировать, – ремонтируют.