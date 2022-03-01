В оккупированном Крыму россия проводит мобилизацию – мужчины пытаются уехать в третьи страны

Представительство президента Украины в АР Крым сообщает, что на оккупированном Россией полуострове происходит мобилизация для участия в войне против Украины. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ.

Об этом говорится в отчете представительства президента в АРК «Крымский полуостров в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины», передает УП.

«Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова. Поскольку стоимость авиасообщения через территорию России достаточно дорога и вариантов выезда не так много в связи с санкциями, то выезжают на авто через территорию России в третьи страны», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне украинская разведка сообщила, что подтверждена информация о подготовке блокировки силами росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону рф. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ.