россия проводит военные учения на Курильских островах, на которые претендует Япония, через несколько дней после прекращения мирных переговоров между странами.

Об этом сообщают росСМИ.

Восточный военный округ россии заявил, что проводит учения на Курильских островах с привлечением более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Российские учения предполагают тренировки по отражению десанта и проверке навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.

В частности, проводятся стрельбы из 152-мм самоходных артиллерийских установок »Гиацинт-С» по целям на дистанциях до нескольких десятков километров. На ближних дистанциях работают расчеты минометов «Сани».

Кроме того, артиллеристы отрабатывают навыки управления огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТУР). А подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) выполняют комплекс мер по обнаружению, идентификации и уничтожению авиации.

Напомним, 21 марта в российском МИД заявили, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора, а также отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Решение Москвы стало ответом на санкции, которые Токио ввело из-за военной агрессии России против Украины.

Стоит отметить, что премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в Сейме 7 марта назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.

- Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет, - заявил Кисида.

Для Токио указанные острова – Северные территории, которые являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и по-прежнему удерживает под своим контролем. Власти Японии последние годы воздерживались от формулировки «исконные территории», когда говорили про Курилы, но 7 марта, на 12-й день войны РФ с Украиной, риторика поменялась.

Как известно, польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна «заявить на нее права».