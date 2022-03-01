В Киеве провели обыск у близкого к Медведчуку политтехнолога

Правоохранители обыскали в Киеве квартиру близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского.

Об этом со ссылкой на источники сообщает «Украинская правда» и пишет в Facebook Сеяр Куршутов.

Отмечается, что Погребинский долгое время поддерживает товарищеские отношения с кумом президента России беглым нардепом Виктором Медведчуком.

В столичной прокуратуре изданию подтвердили информацию об обысках, но без подробностей.

«Следственные действия продолжаются» , – сообщили в прокуратуре.

Погребинский является основателем и руководителем ОО «Киевский центр политических исследований и конфликтологии» .

Следователи отмечают, что эта общественная организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, которые в дальнейшем передавались в Россию для планирования политики по Украине.

Куршутов сообщил, что во время обыска у Погребинского обнаружили сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента России Владимира Путина.

Также украинские правоохранители сообщают, что ОО Погребинского готовила и передавала в РФ аналитику по наиболее весомым событиям в Украине.

А сам Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины.

Обыски проводятся в Киевской квартире на Ярославовом валу, которой пользуется Погребинский. По информации украинских правоохранителей, политтехнолог находится в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – При жизни» Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста . 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест .

Как известно, 19 февраля 2021 Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и Петр Порошенко .

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газе) и госизмене.