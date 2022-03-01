Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что в этом году международная акция «Час Земли» будет посвящена поддержке Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Facebook.

«Ежегодно Час Земли объединяет мир в желании остановиться, отложить ежедневные дела и задуматься о Планете, и о том, что каждый лично может сделать для мирного существования человека и природы. Час Земли — движение за наше будущее и импульс для немедленных перемен. В этом году мир объединился ради Украины. Будущего, где страны мира живут в мире и заботятся о благополучии Планеты и людей. 41 миллион свободных людей, 603548 км кв. уникальной природы, истории, культуры и двух цветов стали символом действий ради жизни», – говорится в сообщении.

Ожидается, что 26 марта в 20:30 миллионы людей более чем в 190 странах объединятся ради мира и будущего планеты, указывает ведомство.

Акция «Час Земли» ежегодно проходит в последнюю субботу марта, ее инициаторы призывают на час выключить свет в домах, в зданиях учреждений и организаций, а также на уличных объектах, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения природы.