«Вопрос только в логистике»: Резников заявил, что у США уже нет возражений по перечню вооружений, которые нужны Украине

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что у высшего руководства США - президента Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина и государственного секретаря Энтони Блинкена сегодня не было возражений относительно перечня вооружений, которые нужны Украине.

Об этом Резников сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Варшаве, который транслировался в соцсети Facebook.

- Мы озвучили наши обновленные потребности, которые я перед тем проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно потребности Украины, и эти потребности сегодня проговорил относительно помощи и поддержки. Ни по одной из позиций не было сказано «нет, это невозможно, это нереально». А поверьте, в ноябре, когда я был в командировке там, некоторые вещи, которые я просил, нам говорили: нет, это невозможно. Про «Стингеры» я в ноябре говорил: (нам отвечали) да ты что, «Стингеры» - это невозможно. Сегодня даже не стоит речь об этом названии. Вопрос только в логистике, - заявил Резников.