Глава Total прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе

Генеральный директор Totalenergies Патрик Пуянне, что цены на газ в Европе будут продолжать расти. Рост будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о том, что Европа будет использовать это топливо в долгосрочной перспективе, что привлечет инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цены на энергоносители выросли после того, как 24 февраля Россия, крупный экспортер топлива, вторглась в Украину, что вызвало западные санкции и опасения по поводу перебоев с поставками.

«Для меня совершенно ясно, что цена на газ в Европе завтра будет выше, чем вчера», - заявил Пуянне на ежегодном форуме в Дохе в Катаре.

Европейские политики работают над поэтапным отказом от использования ископаемого топлива для достижения климатических целей, но Пуянне сказал, что способ контролировать рост цен - это признать необходимость того, чтобы газ был частью энергетического баланса в ближайшие годы.

«Принимаем ли мы газ в качестве переходного топлива и что он нам нужен на ближайшие 20-25 лет, и тогда придут инвесторы?»- он сказал.

Он добавил, что Европа, которая на 30-40% зависит от российского газа, неизбежно будет искать других поставщиков, что потребует дорогостоящих инвестиций в инфраструктуру, такую как терминалы сжиженного природного газа (СПГ).

Totalenergies входит в число компаний, которые заявили, что не будут делать никаких новых инвестиций в России. Компания ищет варианты для своих существующих российских активов.

Цены на газ в течение недели еще больше выросли после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет добиваться оплаты в рублях за газ, продаваемый «недружественным» странам, что усилило опасения, что поставки могут быть нарушены.

«Я думаю, что это просто реакция, но я не думаю, что это изменит то, как мы работаем в долгосрочной перспективе и будем в будущем», - Саад аль-Кааби, глава и министр Qatarenergy.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал государства – поставщиков энергоресурсов, в частности Государство Катар, наращивать производство энергоносителей, чтобы лишить Россию возможностей для энергетического шантажа и таким образом внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе.