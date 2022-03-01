«Мама, я вижу войну»: Первая леди Украины рассказала о проекте, который должен показать миру, как украинские дети переживают военную агрессию

В Украине начали проект, чтобы показать всему миру, как украинские дети переживают военную агрессию России против Украины. Из тысяч детских рисунков будет создан манифест-коллаж о войне в Украине, который будет выставлен на международном цифровом NFT-аукционе.

Об этом рассказала Первая леди Украины Елена Зеленская.

«Война глазами украинских детей, какая она? Страшная, жестокая, несправедливая, разрушающая родной дом и жизнь. Проект @Mom, i see war – Мама, я вижу войну созданный, чтобы показать всему миру, как украинские дети переживают военную агрессию России против Украины. Из тысяч детских рисунков будет создан манифест-коллаж о войне в Украине, который будет выставлен на международном цифровом NFT-аукционе. Средства от продаж будут перечислены в фонд помощи детям, пострадавшим от войны », - рассказала Зеленская.

Первая леди добавила, что уже было собрано тысячи рисунков.

«Уже собрано более 5000 рисунков детей. В каждом – много боли, а еще больше – веры в победу, слов благодарности нашим мужественным защитникам, цветущая мирная Украина. Мир, смотри на наших невероятных украинских детей. Храбрых, сильных, несгибаемых! Детей, рисующих войну, видящих своими глазами, стремящихся к победе и миру », - рассказала Первая леди .

Елена Зеленская отметила, что проект реализуется ОО «Лаборатория первичного размещения токенов. Украина», TA Ventures, Украинским фондом стартапов, агентством публичных коммуникаций Perfect PR, ОО «Мемориал имени Василия Стуса» , Учебно-научным институтом права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также она призвала поддержать проект "Мама, я вижу войну", который можно найти по ссылке https://momiseewar.com