Фракция ОПЗЖ Одесского облсовета самораспустилась

Депутатская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» вышла из состава Одесского областного совета.

Все 24 депутата подписались под этим решением, сообщает Одесский облсовет.

Тепер депутаты Одесского областного совета от «ОПЗЖ» – внефракционные.

«Для исполнения указа президента Украины от 19.02.2022 года №153/2022 «О приостановлении деятельности отдельных политических партий», фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Одесском областном совете приняла решение о прекращении своей деятельности», — говорится в документе.

Напомним, глава фракции «Оппозиционный блок - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк рассказал, чем занимаются депутаты в условиях войны с россией и не собираются ли они самораспуститься, учитывая, что во время военного положения в Украине запретили деятельность оппозиционных партий.