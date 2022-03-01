Войска оккупанта снова обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове

Российские войска снова обстреляли исследовательскую ядерную установку в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт». Продолжение обстрелов может привести к ядерной катастрофе.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«Обновлена ​​информация о состоянии ЯПУ «Источник нейтронов». По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 26.03.2022 года ЯПУ «Источник нейтронов» в очередной раз попала под обстрелы. Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки. Обращаем внимание, что ЯПУ «Источник нейтронов», как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий», - говорится в сообщении.