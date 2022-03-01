«Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев»: Президент Зеленский в разговоре с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда провели видеоконференцию. Глава Украинского государства поблагодарил польский коллегу за прием украинских беженцев и в очередной раз отметил важность закрытия украинского неба.

Об этом пишет Госспецсвязи.

Анджей Дуда сообщил, что по состоянию на это время Польша приняла уже 2,3 миллиона украинцев. По его словам, страна обеспечивает их всем необходимым.

Президенты, а также представители их офисов обсудили функционирование энергосистем Украины в единой энергетической сети Европы. Министры энергетики двух государств получили поручение продлить консультации после завершения разговора.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость предотвратить обстрелы украинских городов с воздуха. Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы нашему государству. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению.

« Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам », – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности позволили бы Украине реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

Если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, то существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, а и прямую общевойсковую. На их границах, под их городами. И пойдут дальше », – сказал Глава Украинского государства.

Когда разговор между президентами подходил к концу, Львов получил воздушный удар российскими ракетами. Львов расположен в 50 километрах от польской границы.

После разговора Владимир Зеленский связался с защитниками Мариуполя, которые также сообщили, что город испытывает сокрушительные воздушные обстрелы. Несмотря на это, военные заверили, что решительно настроены защищать Мариуполь.