«Кому война, а кому — мать родная»: В Чернигове патрульные задержали мужчину, продававшего «гуманитарку»

В Чернигове патрульные задержали мужчину, который бесплатно получал продукты как волонтер, а затем продавал их местным жителям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Кому война, а кому – мать родная. В Чернигове подонок решил подзаработать легких денег и разработал мошенническую схему. Представляясь волонтером, он бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а дальше реализовывал вместо того, чтобы раздавать ее нуждающимся. К примеру, хлеб он продавал за 35 гривен. Накладных на товар у псевдоволонтера, конечно, не было. А по месту его проживания в одном из хозяйственных помещений обнаружили целый состав гуманитарной помощи. Патрульные задержали сволочь и передали следователям. Пока мы даем отпор врагу, а люди вынуждены укрываться в подвалах, кто-то цинично наживается на человеческом горе. Продолжаем борьбу», – написал Белошицкий.