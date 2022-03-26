В «Укрзалізниці» предупредили о задержке поездов из-за ракетного удара по нефтебазе в Дубно

Пожар на базе нефтепродуктов в Дубном внесла коррективы в движение пассажирских поездов по территории Ровенской области.

Об этом сообщает Telegram-канал УЗ.

Ракетный удар российских оккупантов привел к пожару. Из соображений безопасности поезда изменят маршруты.

«Ряд пассажирских поездов будут следовать с задержкой на безопасном расстоянии. Это касается прежде всего поездов Ивано-Франковск – Кременчуг и Львов – Полтава», – говорится в сообщении.

По прогнозам перевозчика, ориентировочное время задержки составит 2 часа. Правда, оперативные изменения остаются возможными.