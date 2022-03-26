ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: После провала блицкрига, рф хочет перекинуть в Украину призывников 2022-го года

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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00:15 Из приграничных с Украиной областей оккупанты планируют перебросить призывником 2022-го года. В своем большинстве призывники 2004-го года рождения.

Об этом пишет советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.