ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: После провала блицкрига, рф хочет перекинуть в Украину призывников 2022-го года

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.
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00:15 Из приграничных с Украиной областей оккупанты планируют перебросить призывником 2022-го года. В своем большинстве призывники 2004-го года рождения.
Об этом пишет советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«После 11 апреля, из приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областей рф будет организована переброска призывников 2022. На войну в Украину рф отправляет мясо 2004 года рождения. Это полный провал блицкрига и переход на сталинский формат ведения войны - забрасывание мясом неопытных и необычных призывников», - написал Геращенко, опубликовав приказ минобороны рф.