В освобожденном Тростянце остается много заминированных объектов, в том числе больница, – глава ОВА

В освобожденном от захватчиков городе Тростянце Сумской области остается много заминированных объектов, в том числе больница.
Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«Работаем над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными. Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным», - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, как только ВСУ дали разрешение гражданским, в город отправили гуманитарный конвой.
«Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированные продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники», - отметил глава ОВА.
Пока связи в городе Тростянец почти нет.
«Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается», - резюмирова Живицкий.