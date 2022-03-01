В освобожденном Тростянце остается много заминированных объектов, в том числе больница, – глава ОВА

В освобожденном от захватчиков городе Тростянце Сумской области остается много заминированных объектов, в том числе больница.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Работаем над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными. Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным», - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, как только ВСУ дали разрешение гражданским, в город отправили гуманитарный конвой.

«Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированные продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники», - отметил глава ОВА.

Пока связи в городе Тростянец почти нет.