Зафиксировать повреждения имущества в результате войны украинцы смогут с помощью «Дії»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин принял постановление, согласно которому украинцы с помощью приложения «Дія» смогут зафиксировать разрушения, которые получило их имущество в результате боевых действий.

Об этом он сообщил в Telegram.

«На прошлой неделе я анонсировал, что Правительство уже в ближайшее время разработает механизм фиксации ущерба каждому украинцу, чье имущество разрушила война. Сегодня (26 марта, - ПН) Правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Дія», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, уже через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через Дію прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы Кабмин имел возможность подсчитать убытки и оценить, сколько денег нужно Украине на восстановление.