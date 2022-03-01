Мэр Вадим Бойченко: Российская армия пришла не «освобождать» Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН рассказал, как мариупольцы выживали в подвалах во время страшных обстрелов, зачем рашисты стирают город с лица земли и как проходит эвакуация из "украинского Алеппо".

- Проясните пожалуйста, Мариуполь сейчас находится в блокаде и под сильными обстрелами или уже под контролем оккупантов?

- Над городом развевается украинский флаг. Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Наши военные делают все, чтобы он таким оставался и в будущем. Идут очень жестокие бои за наш город. Мариуполь находится в окружении, начиная с пятых суток войны. Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины - командир полка "Азов" и командир 36-й бригады морских пехотинцев, национальная гвардия - героически держат оборону Мариуполя.

- То есть, нельзя верить сообщениям о том, российские войска уже частично контролируют отдельные районы города?

- Нет, так нельзя сказать. Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ.

- У наших защитников остаются возможности пробить блокаду оккупантов?

Фашистские войска, которые напали на нашу страну и взяли в кольцо прекрасный город Мариуполь, точно не рассчитывали на то, что он будет держаться. Он держится, вопреки их усилиям.

А когда освободят Мариуполь? Даже Генеральному штабу ВСУ сегодня, наверное, сложно дать ответ на этот вопрос. Я думаю, надо набраться терпения и сил, все покажет время.

- Расскажите подробнее о сценарии, который Россия планировала реализовать в Мариуполе.

- Сегодня, когда прошел месяц войны, мы можем точно говорить о том, что оккупанты работали по методичке Геббельса. Они использовали подход фашистов. Это - блокада города и лишение его критичной инфраструктуры.

За первую неделю они разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы лишились и тепла.

Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Потом они перебили второй ввод, который служил нам резервным источником водоснабжения. Так, на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа.

На следующем этапе, 21 марта, они уничтожили последний источник связи в городе. Тогда мы остались в полной тишине. В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит.

- Как горожанам удавалось выживать столько дней без воды?

- Когда была возможность работы коммунальных служб, мы бочками подвозили. У нас есть источники, из которых возили воду. Это было, когда еще центр и левый берег были доступны. Мы привозили воду в другие районы. Очереди выстраивались километровые. Потом пришлось топить снег и собирать дождевую воду. Находили источники. Так сегодня, к сожалению, и живет город.

- Есть ли какие-то волонтеры, которые могли бы помочь людям с подвозом еды?

- Мы это делаем. Но, вот, приехал человек с машиной хлеба — расстреляли. Другой приехал с волонтерской помощью — ему сожгли машину. Приехали три волонтера с гуманитаркой — машину отобрали.

Мы делаем все, что можем, но, к сожалению, наши героические волонтеры пропадают с радаров. Мы их потом долгое время, не можем найти.

- Какими вооружениями рашисты обстреливали Мариуполь?

- Начиная с 5-6 дней войны, оккупанты вели непрерывный огонь из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что и так нельзя пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Сначала два самолета летало, потом пять. Они обстреливали мирные кварталы. Потом они осознали, что и это не сработало. Тогда подогнали четыре корабля, стали на Белосарайской косе и с Азовского моря начали бить по Мариуполю.

У нас не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать воздух. Но наши героические парни все равно сбили два самолета, потопили одну лодку.

Обстрелы авиацией начались практически с третьей недели войны и не стихали до вчерашних суток. Самолеты летят из Крыма — как на работу, каждый полчаса. В результате сброса авиабомб пострадал роддом, где были погибшие и раненые. Пострадал Драмтеатр, где погибли более 300 мирных жителей города. Слово "Дети" у Драмтеатра их не смущало… Им нужно было создать гуманитарную катастрофу и посеять панику.

Надо понимать, что у них не было задачи проводить "освободительную операцию". В городе проживало 50% этнических русских. Они просто берут и уничтожают всех. Не было задачи кого-то освобождать. Задача была — стереть город с лица земли вместе с жителями. Это геноцид, по-другому происходящее назвать нельзя. Это военное преступление Путина, которое совершают вооруженные силы РФ вместе со всеми генералами. Путина и всю российскую армию ждет военный трибунал.

- Применяли ли оккупанты запрещенные Конвенцией ООН фосфорные боеприпасы?

- Могу твердо сказать, что все оружие, которое применялось российскими войсками в Мариуполе, является запрещенным. Система "Буратино" сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается. Даже 152-я гаубица — запрещенное оружие, но она стреляет по городу. Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома!

- Россия использовала весь арсенал пропаганды, чтобы не признаваться в нечеловеческом обстреле роддома. Заявили, что это - база "Азова", а фото рожениц — фейк.

- Россия врала, врет и после войны будет врать. Это даже тяжело комментировать. У нас роддом был на левом берегу. Левый берег первый попал под массированный обстрел со стороны войск "ДНР" и при поддержке российских войск. Они начали свою атаку как раз с той стороны.

В роддоме находилось порядка 300 человек только медперсонала. Там был и персонал, и роженицы, и самое страшное — там было много детей. Причем, не только новорожденных. В этом большом здании находилась детская травматология и хирургия. А там - дети с ранениями, те, кого мы вытаскивали из-под завалов…

- В результате авиаудара по Драмтеатру, в Мариуполе, по официальным данным, погибло более 300 мирных жителей. Из-под завалов здания пока так и не смогли вытащили тела всех погибших?

- Естественно. Сегодня эпицентр боев — это как раз центр города. К сожалению, с пятых суток продолжается очень тяжелый обстрел. Как-раз центр и левобережная часть Мариуполя — территория, где уже не один день продолжается и активная фаза уличных боев. Наши ребята достаточно стойко держат оборону.

Но мы смогли дать визуальную оценку. Погибли более 300 человек, которые в тот момент получали питание. Они стояли, кушали, в этот момент прилетела бомба. Есть информация от свидетеля, подтвердившего эту цифру.

- Накануне трагедии эвакуированный из Мариуполя мужчина, который уже находился в Запорожье, рассказал журналистам, что театр стал бомбоубежищем для тысячи жителей. А уже на следующий день вражеский истребитель сбросил две бомбы на крышу театра. Многие задаются вопросом, виноваты ли в этом СМИ, которые рассказали об этом убежище?

- Нет. Сюжеты делали о разном. Но, понимаете, там невозможно спрятаться, когда со всех сторон летит из "Градов", огнеметов, танков и гаубиц, с моря и с неба. Просто все падает в хаотичном порядке.

- Работают ли в городе медики, чтобы помогать пострадавшим?

- Медики, сотрудники ДСНС, коммунальщики — настоящие герои Украины. Все они все это время героически ведут борьбу за жизнь мариупольцев. Третья больница, четвертая больница, больница скорой медицинской помощи — все они в подвалах спасают жизни людям. Медики живут в больницах вместе с семьями и до сегодняшнего дня сражаются за жизни людей.

- Как в Мариуполе удается хоронить погибших, учитывая непрекращающиеся обстрелы? Весь мир видел фотографии братских могил…

- Это я подтверждаю. К сожалению, по-другому не получалось. Обстрелы не прекращались. И было единственное кладбище, к которому мы могли подъехать под бомбами и под авиацией...

В последние дни, когда наносились те уничижительные удары, мы хоронили людей даже во дворах. Коммунальные службы работали на 1000%, насколько это было возможно таких условиях. Это было очень сложно.

- Горсовет Мариуполя сообщал, что с начала военных действий по состоянию на 13 марта в городе погибло 2187 мирных жителей. Какая сегодня информация о числе погибших?

- Не хочу никого пугать. Могу сказать точно, что эта цифра уже гораздо больше. Это тысячи людей.

- Сколько домов мирных жителей были разрушены в результате обстрелов?

- 90% жилого фонда так или иначе пострадало. Это 2600 домов, из которых 60% имеют прямое попадание "Градом", гаубицей или системой "Буратино". 40% уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация.

- Сколько всего людей было эвакуировано из Мариуполя на мирную территорию?

- Сегодня можем говорить об эвакуации 50% населения от 540 тысяч, которые мы имели до войны. Как только война началась и пока еще работала железная дорога, пока еще работали обычные дороги, выехало около 140 тысяч. Потом еще порядка 100 тысяч выехало. 60 тысяч вывезли организовано через коридор, с помощью волонтеров. Но нужно понимать, что и в окрестностях города есть люди, которые также требуют эвакуации.

Начиная с шестого дня войны, мы пытаемся сделать все, чтобы заработал эвакуационный маршрут. Но российские войска делали и делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса. 150 новых автобусов они превратили в пепел.

- Как удавалось выводить людей?

- Коммунальные службы и волонтеры в городе объявляли людям, что можно выходить [через коридор]. Правда, режима тишины как не было, так и нет. Люди выходили под разрывами снарядов. Кто-то на автомобилях, а кто-то просто пешком шел в сторону побережья. Уже там, на попутках и волонтерскими маршрутами, мы доставляли людей до Бердянска, а уже из Бердянска до Запорожья.

Занимаемся этим и с 25 марта. 48 автобусов вывезли мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Удалось эвакуировать 3,5 тысячи человек.

- Но ведь Бердянск тоже оккупирован?

- Да, но там сейчас не стреляют. Поэтому мы вывозим, размещаем. Есть центры, в которых мы можем накормить людей и привезти в Запорожье. В нем мы тоже организовали питание, а потом люди разъезжаются дальше по всей Украине.

- В каком они состоянии, учитывая, что им пришлось пережить?

- Люди находятся в разном состоянии - подавлены, напуганы и растеряны. В глаза очень сложно смотреть. Я вижу в глазах пустоту, грусть и страх — больше ничего.

- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала о потере связи с водителями автобусов, которые должны были вывозить людей через гуманитарный коридор. Расскажите, что произошло?

- Три дня назад мы привезли конвой из 11 автобусов и двух специализированных машин ГСЧС. Конвой был задержан и "арестован" войсками "ДНР". Все водители оказались в плену. Сотрудников ГСЧС посадили в подвалы, избивали и унижали.

Ирина Верещук включилась в переговорный процесс, после чего их отпустили. К счастью, оккупанты не избивали водителей, и сейчас они могут везти жителей Мариуполя из Бердянска. В колонне из 48 автобусов один едет побитый, без стекол. А две машины ГСЧС оккупанты нам так и не отдали.

- Как часто в плен попадают те, кто пытается эвакуироваться?

- В районе поселка Мангуш есть блокпост, на котором стоят полицейские-предатели. Они перешли на сторону "ДНР". Недавно на Мангушском блокпосту выходила семья, но оккупанты их захватили. Сейчас мирные граждане в тюрьме и за них требуют выкуп. Это реальный факт. Таких примеров достаточно много.

- Скольких мариупольцев оккупанты насильно депортировали в Россию?

- Есть пока только предположительные данные. Сейчас они публикуют некие списки, но им верить нельзя. По нашим оценкам, это от 20 до 30 тысяч горожан.

Сложно сказать, для чего они это делают. Но, к примеру, вчера мне позвонил сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его увезли. Сейчас он оказался в оккупированном Новоазовске. Кого-то везут в Россию. Допустим, поезд погрузили, он поехал в… Томск. Какая здесь логика, сложно понять. Люди еще очень напуганы и боятся говорить. Они не понимают, что будет с ними дальше. Не у всех с собой есть мобильные телефоны или документы. У моего товарища родители позвонили, но разговаривают шепотом. Вы должны понимать, человек 20 дней сидел в подвале, а теперь его забрали непонятно куда.

Контакт с людьми есть, но он очень слабый. Людям надо прийти в себя. Тогда уже будем устанавливать с ними связь, чтобы они комментировали, что происходит. Сейчас это сложно.

- Как к украинцам, которых насильно увезли в сторону России, там относятся?

- В депортации мариупольцев не жалуют. Я точно знаю, что людей переписывают. Согнали в школу, как неизвестно кого, и там люди сидят и ждут, что дальше. Россияне ничем не отличаются от фашистов — те же концлагеря, как 1941 году. Все по методичке Геббельса. Работают по инструкции.

- В польских чатах уже появились просьбы о помощи от тех, кого насильно вывезли из Мариуполя в РФ. Они не знают, могут ли покинуть Россию, отправиться, например, в Польшу. Ведь у многих нет документов. Как вы думаете, выпустит ли Россия тех, кого насильно депортировала из Украины?

- Этот вопрос для всех новый. Но я знаю, что им уже занимается профильный министр Ирина Верещук. Думаю, что в ближайшее время она даст ответ.

- Недавно она заявила, что в плену у оккупантов находится 14 мэров украинских городов. Вы находитесь в безопасности?

Я нахожусь в безопасном месте, которое регламентировано распоряжением главы Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Кириленко.

Я могу только одно сказать: СБУ мне сообщила о том, моя личная безопасность находится под угрозой. Поэтому мне нужно было перемещаться, чтобы я не попал в руки оккупантов… А потом появился "ультиматум", где оккупанты меня назвали "преступником".

- Допускаете ли вы, что в горсовете Мариуполя работали коллаборанты, которые могли вас подставить или сдать оккупантам?

- Я думаю, что в горсовете — вряд ли. А вот в городе — да, уверен. Это были люди, которые лично со мной общались. Были они с достаточно правильной проукраинской позицией. Один из депутатов ОПЗЖ, Константин Иващенко, уже призвал идти на коллаборацию с "ДНР" и Россией, мол, он попросил их, а они привезли гуманитарный груз. Это - типичный предатель. И, я думаю, мы еще удивимся многим фамилиям.

Автор: Анастасия Светлевская