В Кривом Роге местный житель в Intagram оскорбил ВСУ и назвал их «пушечным мясом» – его нашли и он публично извинился

В Днепропетровской области задержали 22-летнего местного жителя Захара Палантина, который накануне обозвал украинских военнослужащих «пушечным мясом».
Видео с его извинениями перед украинскими военнослужащими опубликовал ряд Telegram-каналов.
26 марта в сети появилось видео в Intagram, на котором он заявлял, что не помогает украинским военным ни деньгами, ни гуманитаркой. Также он назвал украинских защитников «пушечным мясом», желал смерти им и их матерям.
В течение дня его нашли сотрудники СБУ и полиции. На Палантина повесили номерной знак автомобиля, на котором он ездил по городу.
Также задержанный заявил, что готов встать на защиту страны от оккупантов.
– Хочу обратиться ко всем ребятам, защищающим нашу родину. Хочу сказать, что в корне был неправ, по глупости очень сильно оскорбил военнослужащего на посту. Готов понести ответственность за свои слова, поступки. Никого не обвиняю, никто больше мне не помогал... Поэтому извиняюсь, искренне прощу прощения, прошу меня простить, - сказал он.