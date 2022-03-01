В Кривом Роге местный житель в Intagram оскорбил ВСУ и назвал их «пушечным мясом» – его нашли и он публично извинился

В Днепропетровской области задержали 22-летнего местного жителя Захара Палантина, который накануне обозвал украинских военнослужащих «пушечным мясом».

Видео с его извинениями перед украинскими военнослужащими опубликовал ряд Telegram-каналов.

26 марта в сети появилось видео в Intagram, на котором он заявлял, что не помогает украинским военным ни деньгами, ни гуманитаркой. Также он назвал украинских защитников «пушечным мясом», желал смерти им и их матерям.

В течение дня его нашли сотрудники СБУ и полиции. На Палантина повесили номерной знак автомобиля, на котором он ездил по городу.

Также задержанный заявил, что готов встать на защиту страны от оккупантов.