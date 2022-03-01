«Кадыровцами» в Мариуполе руководит Геремеев, которого называют организатором убийства оппонента путина Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

Об этом сообщает Медиазона.

Рамзан Кадыров выложил в Telegram видео об участии чеченских военных в захвате украинского города Мариуполь, на котором присутствует фигурант дела об убийства Бориса Немцова, экс-офицер чеченского батальона «Север» Нацгвардии Руслан Геремеев.

По словам Кадырова, Геремеев руководит «его подразделением», которое «отбило нациков и захватило административный центр» в Мариуполе.

На видео Геремеев произносит молитву и произносит речь на чеченском под грохот обстрелов, а его бойцы водружают флаг на здание и дают автоматную очередь в небо.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров называл Геремеева настоящим организатором убийства политика, хотя Следственный комитет РФ объявил в розыск как подозреваемого в организации убийства только его личного водителя Руслана Мухудинова.

Самого Геремеева по делу об убийстве Немцова не допрашивали: следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл. СКР так и не предъявил ему обвинение. Кадыров называл надуманными подозрения в причастности Геремеева к убийству Немцова.

Как известно, оппозиционера Бориса Немцова расстреляли вечером 27 февраля 2015 годы у стен Кремля. С тех пор была обнародована пока только одна запись произошедшего. При этом на ней не видно самого момента стрельбы, так как участников инцидента от камеры закрывает проезжающая мимо машина, которая ранее была названа «снегоуборочной».

После глава ФСБ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых в убийстве Немцова. Задержанные - выходцы с Кавказа Анзор Кубашев и Заур Дадаев. Позже следственный комитет РФ заявил, что задержанные причастны к убийству Немцова.

В июле 2017 года убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии, его пособники также получили длительные сроки.