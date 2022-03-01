Оккупанты на Николаевщине: За сутки 26 марта в результате вражеских обстрелов пострадали 30 человек

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 26 марта можно ознакомиться здесь.

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11:53 За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 30 человек. Детей среди пострадавших нет. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, в николаевских больницах находятся 279 человек, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

11:46 Пиротехники ГСЧС Черниговкой и Николаевской областей продолжают очищать территорию от городов и районов от остатков неразорванных боеприпасов, обломков ракет и других взрывоопасных предметов, выпущенных врагом.

11:37 За сутки, 26 марта, Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области осуществили 4 выезда на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Об этом они сообщили в Facebook.

«В результате вражеских обстрелов возникли 3 пожара на объектах и ​​1 пожар хозяйственного сооружения. Спасатели 16 и 22 государственных пожарно-спасательных частей оперативно ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет», - отметили в сообщении.

Они также добавили, что за прошедшие сутки группой пиротехнических работ отработано 25 заявок, изъято 58 ВНП. Всего с начала российской агрессии отработано 638 ​​обращений, изъято 368 боеприпасов.

10:57 За прошедшие сутки 26 марта на спецлинию 102 поступило почти 900 сообщений от местных жителей. Все сигналы обработаны. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

На улицах города и населенных пунктах области правопорядок обеспечивают более 100 авто и пеших патрулей. А также для оперативного реагирования на вызовы граждан были сформированы 24 следственно-оперативные группы.