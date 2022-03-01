Путин может попытаться навязать Украине «корейский» сценарий - разведка

Президент россии владимир путин может совершить попытку раздела власти между оккупированными населенными пунктами и территорией, контролируемой Украиной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе», - сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

Он убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Однако, его реализации мешают активные бои в Мариуполе.

«Мы уже видим попытку создать «параллельные» органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное увольнение существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить», – подытожил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что путин планирует заблокировать выезд 600 тысячам россиян из оккупированного Крыма, – украинская разведка.