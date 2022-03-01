Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории террористической «ЛНР» может пройти референдум о вхождении в состав рф

Главарь террористической «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории «ЛН» может пройти референдум о вхождении в состав России.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на Пасечника.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – сказал главарь «ЛНР».

Тем временем глава комитета госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума о вхождении «ЛНР» в состав россии, пишет ТАСС.

«Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», - сказал он в воскресенье ТАСС.

Напомним, что 21 февраля президент рф владимир путин официально признал «ЛДНР». А уже 22 февраля госдума и совфед россии ратифицировали «договоры о дружбе» с ними.

Также напомним, как 21 марта 2014 года президент россии владимир путин подписал договор о «вхождении» оккупированного Крыма в состав рф на основе нелегитимного «референдума», проведенного 16 марта в автономной Республике Крым и городе Севастополе. Украинские власти и международное сообщество не признали итогов референдума, а также вхождения АРК в состав Российской Федерации.

В незаконном «референдуме» о присоединении Крыма к Российской Федерации приняли участие 34,2% жителей полуострова.