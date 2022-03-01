«Я здесь нах*й никому не нужен»: Оккупанты жалуются, что уже готовы бежать из Украины, но рф переносит «ротацию»

Российские оккупанты готовы бежать из Украины, однако Кремль, чтобы удержать армию, придумывает новые «обещания». Анонсированные ротации оккупантов систематически «переносят».

Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

Сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих вояк обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.

Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату – «конец месяца».

Вот, что один из захватчиков рассказывает своей жене в рф: «…паника какая-то. Не могу больше…. Я здесь нах*й никому не нужен…».

Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо: «Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было».