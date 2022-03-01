Российские оккупанты захватили дом Александра Усика в Киевской области

В доме чемпиона мира Александра Усика, расположенного в пгт. Ворзель на Киевщине, поселились российские оккупанты.

Об этом сообщила супруга спортсмена Екатерина в своем Instagram.

В то время как Александр Усик начал подготовку к матчу реваншу с Энтони Джошуа, российские оккупанты расположились в его доме. Более того, на территории дома, где проживала семья чемпиона, организовали «мини-базу» с техникой.

«Поживите в моем доме!!! Недолго Вам осталось!!! Дон Дон Дон!!!», - прокомментировала ситуацию Екатерина Усик.

Напомним, что ранее пленному российскому офицеру стало стыдно за вторжение в Украину, когда он узнал, что Усик и Ломаченко вышли ее защищать.