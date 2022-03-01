Ночью в Николаеве пьяный мародер ворвался в дом – его быстро нашли и привязали к столбу

В Николаеве 27 марта задержали мародера, который обокрал дом в Широкой Балке. По традиции его показательно привязали к столбу.

Соответствующие видео местные жители опубликовали в социальных сетях.

Николаевец Максим Олейник, чей дом обокрал мародер, опубликовал видео непосредственно из жилья, на котором можно увидеть, как мужчина в черной куртке ходит по квартире в поисках вещей, которые можно забрать.

«На видео урод, влезший в наш дом этой ночью. Николаев Широкая Балка 27.03 в 00:15», – написал он, добавив его ФИО и адрес проживания.

Через некоторое время товарищ Олейника Алексей Зеликов опубликовал несколько видео. На первом они пришли по адресу, где скрывался вор – его нетрезвые товарищи отказались говорить, где он находится, и утверждали, что он якобы не мог обворовать дом.

На второй записи можно увидеть, какое наказание придумали для мародера – его руки привязали к автомобилю, который едет по дороге. Сам задержанный пояснял, что якобы испугался, потому залез в дом, а вещи украл, потому что «пьяный был». На видео также утверждал, что якобы сожалеет о содеянном. И на последней записи к нему применили наказание, уже ставшее традиционный – привязали к столбу, спустили штаны и отхлестали его из-за отказа говорить, в каких «точках» покупал самогон.