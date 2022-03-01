Российские оккупанты устроили в Чернобыле склад боеприпасов – это создает угрозу для АЭС

В Генштабе ВСУ предупредили об опасности милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщается в сводке Генштаба.

Действия оккупантов повышают риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.

«Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил Российской федерации с базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области Беларуси. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. В дальнейшем боеприпасы хранят в соседнем городе Чернобыле, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады», - отмечено в сообщении.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так, входящая в группировку 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно.