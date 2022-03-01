«Большая просьба к освободителям – от*ебитесь от нас!»: Осетин, живущий в Киеве, записал обращение к россиянам

Осетин Казбек Тедеев, который уже 10 лет живет в Украине, обратился к россиянам, рассказав им о том, что россия напала на Украину, а они – зомбированные пропагандой люди, не желающие мыслить логически.

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале «Правда Геращенко».

— Многие из вас черпают новости из телевизора. Я же расскажу, что вижу воочию. Многие из вас рассказывают об опасных биолабораториях в Украине и о том, что бомбы и ракеты выпускают исключительно по военным объектам и нацистам. Откройте глаза – русские войска ровняют с землей мирные русскоговорящие города – Мариуполь, Харьков, Чернигов, Суммы, где всегда говорили на русском языке. Ими уничтожаются больницы, школы, жилые дома. Все это, по-вашему, военные объекты? Тайные лаборатории? – задал Тадеев вопрос россиянам?

Он показал многоэтажный дом в Киеве, куда прилетела ракета в один из первых дней войны, а потом рассказал о смерти двух пожилых людей недалеко от его дома. Они не успели спуститься в бомбоубежище.

— А недавно, в паре кварталов от того дома, где я жил, погибли старики. Просто не успевшие спуститься в бомбоубежище. Бомбоубежище, бл*ть, от русских освободителей, в 21 веке. Там тоже прятались нацисты и фашисты? Хочу заметить, что я больше 10 лет проживаю в Украине. И поверьте мне, уроженцу моей любимой Осетии, лицу с ярко выраженной кавказкой внешностью и характерным акцентом – за все мои годы жизни в Украине я никогда, подчеркиваю, никогда не сталкивался с агрессией или дискриминацией в свой адрес, связанной с моей внешностью, национальностью или языком, на котором я изъясняюсь, - отметил Тедеев.

За 10 лет жизни в Украине Тедеев поездил по разным городам и убедился в том, что украинцы – добрый и гостеприимный народ. В Украине его никогда не дискредитировали по национальному признаку, а в россии такое постоянно практикуется.

— Я никогда не слышал в свой адрес таких оскорблений, как хач, зверь, черножопый, чурка. Но я хорошо знаю о сложностях с арендой жилья в Москве лицам неславянской национальности. Или фразу: «россия для русских, москва для москвичей» тоже придумали украинские националисты? Пусть мне скажет дагестанец, чеченец, кабардинец, армянин, грузин или азербайджанец, проживающий в Украине, о том, что его притесняли в Киеве по национальному признаку. Уверен на 1000%, что такого не найдется, - рассказал Тедеев.

Он отметил, в Украине тоже есть проблемы, но украинцы сами разберутся со своими внутренними проблемами. Между тем, в россии до сих пор не завершили расследование трагедии в школе Беслана в 2004 году, или убийство Владимира Цкаева во Владикавказе.

Помимо этого, Тедеев напомнил россиянам про войну в Чечне, которую российские военные бомбили, не оставляя на городах камня на камне. А саму войну затеяли после того, как Чечня заявила, что хочет отделиться.

— Разве вы не видите двойные стандарты российских властей? Почему в Чечне желание местных жителей было жестоко подавлено, а желание Донецкой и Луганской областей отделиться от Украины не только приветствуется, но и активно поддерживается российской федерацией? – спросил у россиян Тедеев.

Мужчина завершил тем, что указал россиянам на очевидное вранье их пропаганды и попросил «от*ебаться» от Украины.

— Вам говорят, что это спецоперация и ее цели священны. Сравнивая ее со Второй мировой войной и борьбой с фашизмом. Так скажите мне, пожалуйста, в каких полках служат сыновья премьер-министра рф Мишустина? Дети друзей путина Роттенбергов, бывшего президента россии Медведева? Депутата Мизулиной и прочих чиновников? (…) Вам не странно, что 145-миллионая россия защищается от 35-миллионой Украины на ее территории? Или Скабеева, Соловьев и другие пропагандисты вообще выключают вашу логику? Ради чего вы развязали эту кровопролитную войну? Куда вы вторглись, гребаные освободители? В чужое государство со своим президентом, которого избрал и поддерживает весь украинский народ? Дайте нам спокойно жить и развиваться в своей стране! Большая просьба к освободителям – от*ебитесь от нас! – сказал Тедеев.

Напомним, российские оккупанты готовы бежать из Украины, однако Кремль, чтобы удержать армию, придумывает новые «обещания». Анонсированные ротации оккупантов систематически «переносят».