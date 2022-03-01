Погибшему на Николаевщине офицеру присвоили звание Герой Украины

В боях с российскими оккупантами погиб старший лейтенант Денис Максишко.

Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

Максишко командовал самоходной артиллерийской батареей. С 2014 года старший лейтенант добровольцем пошел защищать Украину в составе корпуса «Правый Сектор», принимал непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины.

«Он был образцом исполнения воинского долга, мужества и героизма. Неоднократно его смелые действия и решения при управлении способствовали успешному выполнению задач подразделения и сохранению жизни личного состава. Он показал себя как грамотный командир при выполнении огневых задач».

«Выполняя боевое задание под постоянными огневыми ударами артиллерии и авиации противника, он проявлял личное мужество и героизм, умело управляя подчиненным подразделением, нанося огневое поражение по российским захватчикам. Благодаря решительным действиям, умелому управлению и своевременному принятию решений, он вывел из строя вражескую технику и уничтожил значительное количество личного состава противника», - отмечено в сообщении.

Максишко попал под массивный артиллерийский обстрел российских захватчиков и героически погиб. По имеющимся данным, это случилось в Николаевской области.

Указом Президента Украины №179/2022 от 26 марта 2022 года Максишко присвоили звание Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.