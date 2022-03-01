ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 28 марта.

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0:44 В Генштабе ВСУ сообщили, что для полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. В то же время, отмечается существенное понижение интенсивности перевозок из глубины России.

Подразделения, понесшие существенные потери в ходе ведения наступательных действий, отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Так, отмечается выведение с территории Киевской области в Беларусь двух БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе Сум, пытается осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления. Так, одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага, задействованная в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию РФ.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюм пытались вести наступательные действия.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и на выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь. Усилия врага безуспешны.

Враг совершал артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески. Основной целью оккупантов остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

0:23 Журналистка Кира Толстякова (Схемы: коррупция в деталях) рассказала о «второй Чернобаевке», о том, какая российская техника была на аэродроме Мелитополя до удара ВСУ.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные успешно атаковали аэродром временно оккупированного города Мелитополя в Запорожской области. В четвертый раз. Там находилась российская техника.

О том, что армия РФ строит военную базу для запуска ракет по украинским городам, ранее сообщал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

С помощью онлайн-сервиса Planet журналисты получили спутниковый снимок части аэродрома, на котором можно увидеть военную технику, находившуюся на его территории несколькими днями раньше.

«По нашей просьбе украинские военные проанализировали спутниковое фото за 24 марта и помогли определить, что имели на вооружении оккупанты: в частности, самолеты Су-25, вертолеты, склад горюче-смазочных материалов и, по меньшей мере, одну систему ПВО», - сообщила журналистка.

0:17 Россия за месяц военных действий в Украине потеряла по меньшей мере 300 танков – примерно столько, сколько находится на вооружении всей французской армии и половину британского танкового парка.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на аналитический сайт Oryx.

Речь идет о военной технике, уничтожение которой визуально подтверждено и задокументировано. Это преимущественно танки T-90, T-80 и T-72 разных модификаций.

В то же время, по данным украинского Генштаба, потери врага к утру 27 марта составляют не 300 танков, а практически вдвое больше – 582.

0:16 За сутки по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1100 человек.

Как сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте добрались 586 человек. В Луганской области из города Рубежное в город Бахмут удалось эвакуировать 513 людей.