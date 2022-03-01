«Россияне своих бросают, что же они сделают с чужими предателями?»: Зеленский обратился к коллаборантам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оккупанты обманут украинских коллаборантов, которые пытаются с ними сотрудничать.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Феноменальным дуракам, которые пытаются сотрудничать с оккупантами, я хочу напомнить, что россияне и своих то бросают. Что же они сделают с чужими предателями? Сказал бы им «подумайте», но знаю, что думать таким людям нечем. Иначе и предателями бы не стали, - отметил Зеленский.