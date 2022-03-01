Украинские воины отказались покидать Мариуполь, они не хотят бросать раненых, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинских военнослужащих, которые защищают Мариуполь от оккупантов.

Об этом Зеленский сказал в интервью российским СМИ.

- Внутри Мариуполя наши войска… Семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними – раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно [там] быть – и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это.