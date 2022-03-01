Украинские воины отказались покидать Мариуполь, они не хотят бросать раненых, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинских военнослужащих, которые защищают Мариуполь от оккупантов.
Об этом Зеленский сказал в интервью российским СМИ.
- Внутри Мариуполя наши войска… Семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними – раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно [там] быть – и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это.
- Я понимаю, как это выглядит для военного. Но я им дал это право выбора. Они сказали: «Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых». Мало того, они сказали: «Мы не бросим убитых». Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы – их никто не убирает – российских солдат и граждан Украины. Всех… Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить.