«Безумие, которое опозорит грядущие поколения»: Российский олиграх Дерипаска предостерег от затяжной войны в Украине

Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что идет своего рода «адская идеологическая мобилизация», которая может привести к затяжному конфликту в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Дерипаска, который ранее призывал к миру, сказал, что, по его личному мнению, конфликт в Украине был «безумием, которое опозорит грядущие поколения».

Дерипаска сказал, что он надеялся, что конфликт мог закончиться несколько недель назад, но речь Байдена, в которой президент США говорил о гораздо более широком конфликте между демократией и автократией, показала, что он может длиться намного дольше.

«Сейчас идет какая-то адская идеологическая мобилизация со всех сторон», — заявил Дерипаска. «Все: эти люди готовятся воевать еще несколько лет».

«Похоже, что все стороны безрассудно готовятся к долгосрочной войне, которая будет иметь трагические последствия для всего мира».

Напомним, что российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины.

Он также заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис». Позже Дерипаска прогнозировал, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Также из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостановил работу НГЗ.

Еще напомним, как один из самых богатых бизнесменов России Фридман осудил вторжение российских войск в Украину.