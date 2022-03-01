Оккупанты на Николаевщине: Жертвами российской агрессии в области стали уже 30 детей

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

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09:03 В Николаевской области из-за российской агрессии погибли уже 30 детей, говорится в данных Офиса Генпрокурора по состоянию на утро 28 марта.

Днем ранее, 27 марта, в ОГП сообщали о 29 погибших детях на Николаевщине.

Всего по Украине за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия, погибли 143 ребенка и 216 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.