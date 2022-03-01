Зеленский о возможном компромиссе с рф: «Вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса»

Президент Украины Владимир Зеленский призывает рф вывести войска на позиции, на которых они находились до 24 февраля, чтобы начать диалог по вопросу Донбасса.

Об этом Зеленский сказал в интервью российским СМИ.

Президент ответил на вопрос о том, что было бы для него военной победой: «Максимально снизить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска россии на компромиссные территории — а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пусть вернутся туда».

— Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса, — добавил он.

Зеленский заявил, что представители стран, которые могут дать Украине гарантии безопасности в случае нейтрального статуса, «ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска».

— Никакой гарантер… Джонсон, Байден, Дуда, Эрдоган? Кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому, когда российская сторона сказала: «Давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки», мы смотрим на них, как на… не глубоко понимающих политические процессы с точки зрения закона, — сказал Президент.

— Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно, — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что его личной договоренности с президентом рф владимиром путиным достаточно, чтобы начать процесс вывода российских войск из Украины.