«Судя по «запасам» за двое суток, нам еще воевать не одну неделю»: Главврач БСМП Николаева призвал власть не отменять «сухой закон»

Главврач Больницы скорой медицинской помощи Николаева Александр Демьянов призвал власть не экспериментировать с запретом на алкоголь.

Об этом он заявил в Facebook.

«Большая просьба к власти от всего коллектива больницы – на время войны больше не экспериментировать с запретом алкоголя. Это нашествие не хуже боевых действий. А судя по тому, сколько сделано жителями «запасов» за двое суток, нам еще воевать не одну неделю!!!! Ресурсы больницы, которые собираются из всех источников, должны использоваться на нужные целевые дела, а не на ....» – написал Александр Демьянов.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решил ослабить «сухой закон», чтобы заработал бизнес - спиртное можно будет продавать и покупать в выходные дни. Но если результаты будут негативные, то продажу алкоголя снова запретят.

Также напомним, как в Южноукраинске несколько человек отравились суррогатным алкоголем – две 19-летние девушки скончались.