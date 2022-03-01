В Украине создали сервис для донорства крови

Медицинская система Helsi и платформа donor.ua создали удобный сервис для донорства крови.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Чтобы присоединиться к столь необходимой инициативе, необходимо заполнить анкету на сайте helsi.me.

«Если в вашей области будет необходимость доноров соответствующей группы крови, вам пришлют сообщения с контактами центров крови», - добавили они.

Отмечается, что данные о группе крови и резус-факторе обрабатываются алгоритмом в системе Helsi и не будут передаваться медработникам.

Напомним, что ранее николаевцев просили стать донором крови для украинских военных.