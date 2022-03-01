«Дипломатический паспорт, скорее всего, россиянам не поможет»: 42 страны обратились в суд в Гааге в связи с военными преступлениями рф в Украине

По состоянию на 28 марта уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

«В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российских войск причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда. Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, потому что 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС», – говорится в сообщении.

Глава Минюста Малюська объяснил, что политическим или военным руководителям из россии скорее всего не поможет дипломатический паспорт – они будут задержаны на территории любой европейской или другой страны, переданные в Гаагу и лишены свободы.

Министр добавил, что лицам, которых суд признает виновными, грозит длительное лишение свободы.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге принял решение о введении временных мер в отношении россии по делу об устройстве оккупантом геноцида в Украине и обязал рф остановить военные действия в Украине.