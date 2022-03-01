В Николаеве почтили память освободителей города от нацистских захватчиков

В понедельник, 28 марта, по случаю 78-й годовщины изгнания нацистских оккупантов из Николаева, состоялось возложение цветов к Мемориальному комплексу в честь 68 десантников.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Память погибших почтили глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, первый заместитель главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов, заместитель главы Николаевской ОВА Юрий Гранатуров и глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Помним всех героев, чья борьба, самоотверженный труд и героизм способствовали освобождению города и области от нацистов. Уважаем всех тех, кто в жестокой битве защищал родную украинскую землю и приближал день победы».