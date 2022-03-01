Президент Зеленский заявил, что некоторых из похищенных российскими оккупантами мэров городов нашли мертвыми

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены оккупантами, уже нет в живых.

Об этом Зеленский заявил в интервью The economist, передает УП.

– Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы.

Зеленский добавил, что некоторых мэров оккупанты заменили.

По словам Президента, российская армия использует на оккупированной территории те же методы, которые использовали на Донбассе в 2014 году.

Напомним, как российские оккупанты похитили мэра города Скадовска в Херсонской области Александра Яковлева. А также его заместителя Юрия Плюха. Помимо этого, в Харьковской области похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко, также оккупанты похитили мэра Славутича Юрия Фомичева, но в тот же день отпустили.