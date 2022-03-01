Простроченные пайки, шапки-ушанки и карты Украины: Николаевская областная варта получила трофеи от российских оккупантов

Бойцы Матвеевского подразделения Николаевской областной варты получило трофеи, оставленные российскими оккупантами.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили члены варты.

Среди разваленной и сожженной техники варта обнаружила сухпайки – как известно, они прострочены на несколько лет, шапки-ушанки, ключи, жетоны, форму. Помимо прочего, оккупанты оставили после себя конспекты и карты.

Примечательно, что на картах Украина изображена целостной – с Крымом и Донбассом. В конспектах, помимо прочего, есть цитаты путина:

«Задачи личного состава на 2022 год – себя уважать. Вот это главное. Не тщетно из кожи лезть вон, чтобы доказать кому-то, что мы хорошие. Относиться с уважением к себе, к своей истории, к своей культуре и люди подтянутся», - говорится в конспекте оккупанта.

Отметим, в контексте того, как российское командование относится к собственной армии, заградотрядам и брошенным трупам оккупантов на полях, цитаты об уважении к себе звучат в высшей степени цинично.

Напомним, ранее Министр обороны заявил, что украинская армия захватила очень много трофейной техники.