В Николаевскую и Херсонскую область доставили гуманитарную помощь

Гуманитарный штаб Николаевщины доставил в населенные пункты Николаевской и Херсонской области медикаменты и продукты питания.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Медикаменты получили:

город Херсон; пгт. Первомайское; поселок Грейгово; пгт. Воскресенское; село Зеленый Гай.

Продукты питания получили:

село Калиновка; поселок Грейгово; село Красное; село Степное.

В село Козырька для малообеспеченных слоев населения доставили 15 индивидуальных продуктовых наборов

Также в городскую больницу скорой медицинской помощи в отделение урологии были переданы катетеры Фоллия и иглы для спинальной анестезии.