В Николаевскую и Херсонскую область доставили гуманитарную помощь

Гуманитарный штаб Николаевщины доставил в населенные пункты Николаевской и Херсонской области медикаменты и продукты питания.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Медикаменты получили:
город Херсон;
пгт. Первомайское;
поселок Грейгово;
пгт. Воскресенское;
село Зеленый Гай.
Продукты питания получили:
село Калиновка;
поселок Грейгово;
село Красное;
село Степное.
В село Козырька для малообеспеченных слоев населения доставили 15 индивидуальных продуктовых наборов
Также в городскую больницу скорой медицинской помощи в отделение урологии были переданы катетеры Фоллия и иглы для спинальной анестезии.
«Переданы медикаменты для наших военных», - добавили в сообщении.