В Николаевскую и Херсонскую область доставили гуманитарную помощь

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28.03.2022 14:44

Гуманитарный штаб Николаевщины доставил в населенные пункты Николаевской и Херсонской области медикаменты и продукты питания.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Медикаменты получили:

город Херсон;

пгт. Первомайское;

поселок Грейгово;

пгт. Воскресенское;

село Зеленый Гай.

Продукты питания получили:

село Калиновка;

поселок Грейгово;

село Красное;

село Степное.

В село Козырька для малообеспеченных слоев населения доставили 15 индивидуальных продуктовых наборов

Также в городскую больницу скорой медицинской помощи в отделение урологии были переданы катетеры Фоллия и иглы для спинальной анестезии.

«Переданы медикаменты для наших военных», - добавили в сообщении.

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