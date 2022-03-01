На Сумщине колонна оккупантов умышленно наехала на пешеходов – два человека пострадали, один погиб

Иллюстративное фото техники оккупантов В Сумской области оккупанты наехали на пешеходов, в результате чего два человека пострадали, один человек погиб.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 27 марта около 17:15 на автодороге за пределами села Чумаково Конотопского района Сумской области двигалась колонна военной техники рф. Пренебрегая международным правом, военнослужащий рф умышленно, совершил наезд на шедших в попутном направлении пешеходов. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Проведение досудебного расследования по уголовному производству поручено Конотопскому районному отделению полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Напомним, как СБУ опубликовала очередной разговор оккупанта, где тот рассказал о зверствах российской армии. В частности, сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают и насилуют мирных украинцев.