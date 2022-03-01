Запрещенная в Украине ОПЗЖ приостановила свою деятельность

Партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» приостановила свою деятельность.

Об этом говорится в заявлении её сопредседателя Вадима Рабиновича.

«Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено!.. А всем нашим партийцам необходимо сосредоточиться на главном – способствовать прекращению войны, установлению мира и вопросам помощи людям. У нас всех должна быть одна цель – вернуть мир в Украину!» - заявил Рабинович.

Политик с 3 февраля находится в Израиле. Сначала он якобы встречался с местными парламентариями, а потом перенес операцию.

Напомним, что во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.