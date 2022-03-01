Российская «Новая газета» приостановила работу из-за давления путинского режима

В РФ оппозиционная «Новая газета» приостановила свою работу до окончания войны России против Украины.

Об этом сообщается на сайте газеты.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге – до окончания «специальной операции на территории Украины», - говорится в заявлении.

Ранее издание было вынуждено пойти на уступки властям РФ и назвало войну России против Украины «спецоперацией». Вместе с тем газета пыталась достоверно (насколько это возможно в российских реалиях) писать о войне.